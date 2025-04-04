Деспотович назвал российского футболиста, способного заиграть в европейском топ-клубе

Бывший нападающий казанского «Рубина» и тульского «Арсенала» Джордже Деспотович считает, что форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин смог бы проявить себя в европейском топ-клубе.

— Кто из русских способен заиграть в большом европейском клубе?

— Нравится Тюкавин. Жаль, что он получил серьёзную травму, желаю Константину здоровья, — приводит слова Деспотовича Sport24.

Тюкавин получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). 3 марта пресс-служба бело-голубых сообщила, что ориентировочные сроки восстановления Тюкавина — около полугода. В начале марта 22-летний футболист был прооперирован в одной из клиник Мюнхена.