Мостовой: в «Ростове» нет Карпина, который совмещал посты, — команда раскрепостилась

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что уход Валерия Карпина благоприятно повлиял на «Ростов». Карпин оставил пост главного тренера жёлто-синих в конце февраля этого года.

«У «Ростова» сейчас хорошая ситуация, на команду ничего не давит. «Спартак» — раздражитель для всех. А «Ростов» раскрепостился. В команде нет Карпина, который совмещал посты. Я на протяжении трёх лет говорил, что совмещение нельзя допускать. Ни в одной европейской команде такого нет. А сейчас он ушёл, и все об этом заговорили», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.