Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: в «Ростове» нет Карпина, который совмещал посты, — команда раскрепостилась

Мостовой: в «Ростове» нет Карпина, который совмещал посты, — команда раскрепостилась
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что уход Валерия Карпина благоприятно повлиял на «Ростов». Карпин оставил пост главного тренера жёлто-синих в конце февраля этого года.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Ростова» сейчас хорошая ситуация, на команду ничего не давит. «Спартак» — раздражитель для всех. А «Ростов» раскрепостился. В команде нет Карпина, который совмещал посты. Я на протяжении трёх лет говорил, что совмещение нельзя допускать. Ни в одной европейской команде такого нет. А сейчас он ушёл, и все об этом заговорили», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Экс-игрок «Ростова» Кульчий: после ухода Карпина у команды появилось больше агрессии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android