Мостовой: в «Ростове» нет Карпина, который совмещал посты, — команда раскрепостилась
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что уход Валерия Карпина благоприятно повлиял на «Ростов». Карпин оставил пост главного тренера жёлто-синих в конце февраля этого года.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
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«У «Ростова» сейчас хорошая ситуация, на команду ничего не давит. «Спартак» — раздражитель для всех. А «Ростов» раскрепостился. В команде нет Карпина, который совмещал посты. Я на протяжении трёх лет говорил, что совмещение нельзя допускать. Ни в одной европейской команде такого нет. А сейчас он ушёл, и все об этом заговорили», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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