Александр Мостовой: ЦСКА точно навяжет борьбу за тройку РПЛ

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ПФК ЦСКА встретится с «Динамо». Московское дерби состоится в воскресенье, 6 апреля, на поле армейцев.

«В весенней части чемпионата ЦСКА преподносит приятный сюрприз. Если до зимней паузы все говорили, что армейцы вряд ли вклинятся в борьбу, то сейчас с полной уверенностью можно сказать, что ЦСКА точно навяжет борьбу за тройку до конца чемпионата. «Динамо» — хорошая команда, которая недавно обыграла «Оренбург». Нас ждёт интересный матч, где сложно выделить фаворита. Могу сказать, что буду болеть за «Динамо» (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.