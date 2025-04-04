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Александр Мостовой: ЦСКА точно навяжет борьбу за тройку РПЛ

Александр Мостовой: ЦСКА точно навяжет борьбу за тройку РПЛ
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ПФК ЦСКА встретится с «Динамо». Московское дерби состоится в воскресенье, 6 апреля, на поле армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В весенней части чемпионата ЦСКА преподносит приятный сюрприз. Если до зимней паузы все говорили, что армейцы вряд ли вклинятся в борьбу, то сейчас с полной уверенностью можно сказать, что ЦСКА точно навяжет борьбу за тройку до конца чемпионата. «Динамо» — хорошая команда, которая недавно обыграла «Оренбург». Нас ждёт интересный матч, где сложно выделить фаворита. Могу сказать, что буду болеть за «Динамо» (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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