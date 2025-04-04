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«Я не эфиоп, а малиец». Игрок «Пари НН» Майга — о фильме «Жмурки»

«Я не эфиоп, а малиец». Игрок «Пари НН» Майга — о фильме «Жмурки»
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга поделился мнением о фильме «Жмурки». Нижегородский клуб организовал продление контракта с игроком в месте съёмок одной из сцен данного фильма.

— Ты продлевал контракт в месте съёмок знаменитой сцены из «Жмурок», а потом говорил, что посмотрел этот фильм. Понравилось?
— После подписания контракта друзья мне отправили отрывок со сценой, потому что я не знал, что это вообще такое. Было очень смешно. Особенно с того, что я не эфиоп, а малиец. А так я редко смотрю кино. Фильм мне зашёл, хотя полностью я его не посмотрел, — сказал Майга в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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