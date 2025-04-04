Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Темнокожий игрок «Пари НН» Майга высказался о расизме в адрес Вендела на матче «Факела»

Темнокожий игрок «Пари НН» Майга высказался о расизме в адрес Вендела на матче «Факела»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался о недавнем расистском скандале в РПЛ. В матче 21-го тура чемпионата «Факел» принимал на своём поле «Зенит» (0:2). Хавбек гостей Вендел внезапно показал трибунам воронежцев неприличный жест, за что получил красную карточку. Как объяснил сам бразилец, он услышал расистские оскорбления от фанатов и не сдержался.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

— Как тебе история с Венделом в Воронеже?
— Вендел неправ. Даже если были какие-то жесты, похожие на проявления расизма. Когда я играл за «Велес» с «Факелом» в Воронеже, фанаты позволяли себе меня оскорблять. Но я просто не обращал внимания на это. Помню, что потом после матча в социальных сетях фанаты «Факела» извинялись передо мной за поведение таких болельщиков. Есть хорошие люди, есть плохие — это данность.

— То есть ты бы на месте Вендела так не поступил?
— Конечно, нет. Лучше забить или победить — это лучший ответ. Вендела справедливо удалили, — сказал Мамаду Майга в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
«Раньше на еду мне хватало 2000 рублей в неделю». Самый русский африканец в РПЛ
Эксклюзив
«Раньше на еду мне хватало 2000 рублей в неделю». Самый русский африканец в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android