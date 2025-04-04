Темнокожий игрок «Пари НН» Майга высказался о расизме в адрес Вендела на матче «Факела»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался о недавнем расистском скандале в РПЛ. В матче 21-го тура чемпионата «Факел» принимал на своём поле «Зенит» (0:2). Хавбек гостей Вендел внезапно показал трибунам воронежцев неприличный жест, за что получил красную карточку. Как объяснил сам бразилец, он услышал расистские оскорбления от фанатов и не сдержался.

— Как тебе история с Венделом в Воронеже?

— Вендел неправ. Даже если были какие-то жесты, похожие на проявления расизма. Когда я играл за «Велес» с «Факелом» в Воронеже, фанаты позволяли себе меня оскорблять. Но я просто не обращал внимания на это. Помню, что потом после матча в социальных сетях фанаты «Факела» извинялись передо мной за поведение таких болельщиков. Есть хорошие люди, есть плохие — это данность.

— То есть ты бы на месте Вендела так не поступил?

— Конечно, нет. Лучше забить или победить — это лучший ответ. Вендела справедливо удалили, — сказал Мамаду Майга в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.