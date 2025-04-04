Стивен Джеррард: работа тренером — это не то же самое, что карьера игрока

Бывший главный тренер «Рейнджерс», «Астон Виллы» и «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард заявил, что скучает по футболу. Также английский специалист признался, что тренерская деятельность не придала ему той радости, которую он испытывал, будучи игроком.

«Я только что проехал семь часов, чтобы сыграть на «Энфилде» (в благотворительном матче. — Прим. «Чемпионата») при полном аншлаге. Я увижусь с парнями, поиграю в футбол, отлично проведу время. Знаете, я скучаю по этому. Каждый день. С радостью бы провёл свою карьеру игрока заново. Честно говоря, работа тренером заполняла эту пустоту, бла-бла-бла, но это не то же самое. Это отличная работа, но по достоинству оценить мне её пока не удалось», — приводит слова Джеррарда британское онлайн-издание Liverpool Echo.

Напомним, Джеррард был назначен на должность главного тренера саудовского «Аль-Иттифака» летом 2023 года, покинул команду английский специалист в 2025-м. До этого Стивен возглавлял «Астон Виллу» и «Рейнджерс». В качестве футболиста он защищал цвета «Ливерпуля» с 1998 по 2015 год, затем перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси».