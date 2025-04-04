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Мостовой: здорово, что Ибрагимов подписал контракт с «МЮ», но он воспитывался в Англии

Мостовой: здорово, что Ибрагимов подписал контракт с «МЮ», но он воспитывался в Англии
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Бывший футболист московского «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость, что уроженец Дагестана полузащитник Амир Ибрагимов подписал профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Здорово, что Амир Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». Но его же взяли не из России, он воспитывался в Англии. Если он с 10-11 лет там, можно сказать, что он наполовину англичанин. Теперь будем больше следить за ним. Самое главное — не перехвалить, у парня огромное будущее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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