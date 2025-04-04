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Бруну Фернандеш стал лучшим футболистом английской Премьер-лиги в марте

Бруну Фернандеш стал лучшим футболистом английской Премьер-лиги в марте
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Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам марта. Об этом сообщает пресс-служба организации в социальной сети X.

Хавбек «дьяволов» за два мартовских матча в Премьер-лиге забил два гола и сделал две результативные передачи. Для него эта награда стала пятой в карьере — чаще приз получали Серхио Агуэро, Гарри Кейн и Мохамед Салах (по семь раз).

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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