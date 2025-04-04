Определился новый состав исполкома УЕФА, Андрей Шевченко не был избран

Вчера, 3 апреля, в Белграде прошёл 49-й Конгресс УЕФА. В столице Сербии состоялись выборы в Исполнительный комитет УЕФА. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Выборы в Исполнительный комитет УЕФА:
• семь позиций в Исполнительном комитете УЕФА с четырёхлетним мандатом (число голосов):
Франк Пааув (Нидерланды) — 49;
Габриэле Гравина (Италия)* — 48;
Ханс-Йоахим Вацке (Германия)* — 48;
Марьян Кустич (Хорватия) — 42;
Ари Лахти (Финляндия) — 41;
Айвар Похлак (Эстония) — 37;
Армен Меликбекян (Армения) — 29.
*переизбраны
• две позиции в Исполнительном комитете УЕФА с двухлетним мандатом:
Рафаэль Лузан Абаль (Испания) — 32;
Моше Зуарес (Израиль) — 31.
Отметим, что Андрей Шевченко (Украина) набрал 15 голосов, Вадим Ляшенко (Латвия) — 11.
• женская позиция в Исполнительном комитете УЕФА с четырёхлетним мандатом:
Лизе Клавенесс (Норвегия) была избрана единогласно.
Кроме того, на конгрессе прошли выборы в Совет ФИФА. Женскую позицию в Совете ФИФА с четырёхлетним мандатом заняла Паскаль ван Дамм (Бельгия). Четыре позиции в Совете ФИФА с четырёхлетним мандатом заняли Рэзван Бурляну (Румыния)*, Георгиос Кумас (Кипр)*, Бернд Нойендорф (Германия)*, Деян Савичевич (Черногория)*.
*переизбраны