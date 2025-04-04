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Кевин Де Брёйне объявил, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона

Кевин Де Брёйне объявил, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона
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Бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне в социальных сетях объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона.

Бельгийский полузащитник покинет клуб на правах свободного агента после 10 лет выступлений за «Сити». Де Брёйне провёл за команду 413 матчей, забил 106 голов и отдал 174 результативные передачи. В составе «горожан» бельгиец выиграл 16 трофеев.

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В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

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