Нуну Эшпириту Санту — лучший тренер АПЛ в марте

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, возглавляющий «Ноттингем Форест», признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам марта. Об этом сообщает пресс-служба организации в социальной сети X.

В марте «лесники» одержали две победы в двух матчах, поочерёдно обыграв «Манчестер Сити» и «Ипсвич Таун». После 30 туров английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 57 очков.

Эшпириту Санту возглавляет «лесников» с 2023 года. Ранее португальский тренер работал в «Вулверхэмптоне», «Тоттенхэме», «Порту», «Валенсии», «Риу Аве» и саудовском клубе «Аль-Иттихад».