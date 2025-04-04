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Александр Горшков: даже с Халком «Зениту» не удалось добиться успеха в Лиге чемпионов

Александр Горшков: даже с Халком «Зениту» не удалось добиться успеха в Лиге чемпионов
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал высказывание экс-нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы, что санкт-петербургский клуб «пачками везёт бразильцев».

«Артём Дзюба не открыл большого секрета — всем бы хотелось, чтобы в «Зените» было больше местных футболистов. Многим непонятно, почему этого не происходит. Ответ простой — «Зенит» хочет постоянно быть чемпионом. В условиях, когда нет еврокубков, хотелось бы, чтобы стратегия питерской команды немного изменилась, был некий баланс с российскими футболистами. Если брать матч с «Рубином», то во втором тайме оставался лишь один россиянин — вратарь.

Сложно сказать, смогли бы эти бразильцы «Зенита» играть на уровне в Лиге чемпионов. Если брать прошлые годы, то в составе команды были именитые игроки, как Халк. Но «Зениту» тогда не удалось добиться значимых успехов в Лиге чемпионов. Бразильцы выделяются на уровне российского футбола, но не приносят большой пользы в еврокубках», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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