Бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне выступил с эмоциональным заявлением по поводу ухода из «Манчестер Сити». Он покинет стан «горожан» в конце нынешнего сезона.

«Дорогой Манчестер!

Увидев это [письмо], вы, вероятно, поняли, к чему все идёт. Поэтому я сразу перейду к делу и сообщу всем вам, что это будут мои последние месяцы в качестве игрока «Манчестер Сити».

Писать об этом нелегко, но, будучи футболистами, мы все знаем, что этот день рано или поздно наступит.

Этот день настал — и вы заслуживаете того, чтобы услышать это от меня первыми.

Футбол привёл меня ко всем вам — и к этому городу. Я гнался за своей мечтой, не зная, что этот период изменит мою жизнь. Этот город. Этот клуб. Эти люди… дали мне ВСЁ. У меня не было выбора, кроме как отдать вам ВСЕГО себя. И знаете что — мы выиграли ВСЁ!

Нравится нам это или нет, но пришло время прощаться. Манчестер навсегда останется в паспортах моих детей и, что ещё важнее, в сердцах каждого из членов моей семьи. Это всегда будет наш дом. Мы не можем в полной мере выразить благодарность городу, клубу, персоналу, партнёрам по команде, друзьям и семье за это 10-летнее приключение.

Но любая история имеет свой конец. Это была лучшая глава. Давайте наслаждаться последними мгновениями вместе!

С большой любовью, ваш Кевин», — написал Де Брёйне в социальной сети.