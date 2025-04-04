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Игрок «Пари НН» Мамаду Майга рассказал, чем силён тренер Гончаренко

Игрок «Пари НН» Мамаду Майга рассказал, чем силён тренер Гончаренко
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался о тренерских качествах наставника нижегородцев Виктора Гончаренко.

— Чем тебе так нравится Гончаренко?
— Самое главное — он очень хороший человек. Всегда досконально разбирает моменты на теории. Очень много общается с игроками, при этом всегда на позитиве — это очень важно. Для Гончаренко нет разделения на иностранцев и россиян. Виктор Михайлович многое поменял, при нём мы постоянно создаём моменты, но пока не можем их нормально реализовать. В меня он тоже поверил. Важно, что я ему нужен. Единственное, чего не терпит Гончаренко, – когда мы играем без агрессии, — сказал Мамаду Майга в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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