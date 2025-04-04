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«Наконец-то кончилась война». Игрок «Пари НН» Майга — о жизни в Мали

«Наконец-то кончилась война». Игрок «Пари НН» Майга — о жизни в Мали
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга поделился воспоминаниями о жизни в Мали.

— Два года назад в интервью ты говорил, что в Мали только-только закончилась война. Сейчас всё спокойно?
— Да, сейчас наконец-то всё тихо. Мне всегда будет нравиться в Мали. Там кайф. Да, нет таких денег, как в России, но у меня там семья, близкие.

— Каким было твоё детство в Мали?
— Наверняка ждёшь, что я скажу, что вокруг меня постоянно была война и так далее. Но нет. Тогда всё было спокойно. В Европе сейчас играет много игроков из Мали. Мы же все росли на улице, постоянно играли: кто босиком, кто как. А потом уже попадали в академии и так далее. Сейчас, кстати, в Мали очень много академий, детских тренеров. Половина сборной Мали из одной и той же академии, все друг друга чувствуют, — сказал Мамаду Майга в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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