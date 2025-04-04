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Темнокожий игрок «Пари НН» Майга ответил на вопрос, есть ли расизм в России

Темнокожий игрок «Пари НН» Майга ответил на вопрос, есть ли расизм в России
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга ответил на вопрос о проблеме расизма в России. Он заявил, что в стране нет проявлений расизма.

— С проблемой расизма в городе, стране не сталкивался?
— Этой проблемы в принципе нет. В маленьких городах бывает, что люди удивляются темнокожему. Но это не значит, что они расисты. Я давно в России. Даже если какие-то отдельные личности что-то изображают в этом направлении – я не обращаю внимания. В общей массе этой проблемы в России нет, здесь живут хорошие люди, — сказал Мамаду Майга в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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