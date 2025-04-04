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Александр Мостовой: будет фантастикой, если «Локомотив» попадёт в тройку РПЛ

Александр Мостовой: будет фантастикой, если «Локомотив» попадёт в тройку РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что «Локомотиву» не удастся завершить текущий сезон РПЛ в тройке призёров. После 22 туров железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

«Я давно говорил, что не видел «Локомотив» в тройке. Им большой респект за то, что они долгую часть держались там. Будет фантастикой, если они в конце чемпионата окажутся в тройке. У «Зенита» сейчас все здоровы, после крупной домашней победы они должны выигрывать предстоящий матч. Тем более железнодорожники после разгромного поражения от «Крыльев». Два месяца назад мы бы говорили, что «Зениту» будет трудно с «Локомотивом», но сейчас это однозначный фаворит. Я не пойму, если питерцы не одержат победу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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