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Александр Кержаков назвал сильнейшего защитника в РПЛ

Александр Кержаков назвал сильнейшего защитника в РПЛ
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Бывший нападающий «Зенита» и «Севильи» Александр Кержаков считает, что футболист московского ЦСКА Виллиан Роша является сильнейшим центральным защитником в Российской Премьер-Лиге по состоянию на сегодняшний день.

«Хочется сказать комплиментарные слова в пользу Роши. Для меня это сейчас самый сильный центральный защитник в чемпионате России. Потому что я видел последние матчи: очень уверенно, очень солидно, вообще просто солидно играет», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

В этом сезоне 30-летний Роша провёл 24 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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