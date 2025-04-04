Сергей Кирьяков: у «Локомотива» всё как в рулетке — молодости присуща нестабильность

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Игра состоится в эту субботу, 5 апреля.

«Молодости присуща нестабильность. «Локомотив» может обыграть любого и проиграть любому, всё как в рулетке. Если всё будет как в матче с «Крыльями Советов», всё полетит. Честно говоря, даже сложно предсказать, какой будет игра. Будем надеяться, что у «Локомотива» пойдёт игра и команда постарается отобрать очки у одного из лидеров РПЛ», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.