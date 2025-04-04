Сергей Кирьяков: у «Локомотива» всё как в рулетке — молодости присуща нестабильность
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Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Игра состоится в эту субботу, 5 апреля.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Молодости присуща нестабильность. «Локомотив» может обыграть любого и проиграть любому, всё как в рулетке. Если всё будет как в матче с «Крыльями Советов», всё полетит. Честно говоря, даже сложно предсказать, какой будет игра. Будем надеяться, что у «Локомотива» пойдёт игра и команда постарается отобрать очки у одного из лидеров РПЛ», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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