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Гвардиола прокомментировал новость об уходе Де Брёйне из «Манчестер Сити»

Гвардиола прокомментировал новость об уходе Де Брёйне из «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уходе Кевина Де Брёйне. Ранее сегодня, 4 апреля, стало известно, что бельгиец покинет команду по окончании сезона.

«Печальный день. Но и счастливый день из-за того, что я лично получил удовольствие от общения с Кевином. Он подарил всем нам своё смирение и большое влияние на общий успех в последнее десятилетие. Без него это было бы невозможно представить.

Когда уходили Венсан Компани, Серхио Агуэро или Давид Сильва — это тоже были печальные дни. У нас ещё будет 10, надеюсь, 11 матчей, которыми мы можем насладиться вместе с нашими болельщиками. В них Кевин получит любовь и признание, которых заслуживает.

Всегда нужно быть осторожным в оценках игроков за пару последних десятилетий. Но, согласитесь, нет никаких сомнений в том, что Де Брёйне — один из величайших. Его стабильность, за исключением последнего года, когда начались травмы, поражает», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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