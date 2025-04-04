Алдонин: нехватка Тюкавина в атаке «Динамо» будет ощущаться постоянно

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между армейцами и московским «Динамо». Встреча пройдёт 6 апреля.

«Хотелось бы, чтобы матч с «Динамо» был результативным и победным для ЦСКА. Но это дерби, нельзя гарантировать стопроцентный результат. Есть скрытые истории, в том числе и Карраскаль, который не так давно выступал за армейцев. Он выйдет с сумасшедшим настроем на игру. Если брать очный матч первого круга, ЦСКА доминировал и показал хороший футбол, а по последним турам оборона армейцев выглядела очень хорошо. Красно-синие подходят к игре в хорошем настроении и форме, для ЦСКА по результату всё должно быть нормально.

Тюкавина будет не хватать «Динамо» всегда, пока он травмирован. Костя — очень важный игрок в атаке команды. У динамовцев есть и другие исполнители, которые могут создать опасность у ворот любого соперника. Но в любом случае нехватка Тюкавина будет ощущаться постоянно, ведь он один из лучших представителей в атаке «Динамо», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.