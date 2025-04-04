Семшов: «Локомотив» должен реабилитироваться в матче с «Зенитом» за поражение от «Крыльев»

Бывший российский футболист Игорь Семшов высказал мнение, что московскому «Локомотиву» нужно реабилитироваться за поражение от «Крыльев Советов» (1:5) в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча состоится 5 апреля.

«Локомотиву» надо реабилитироваться. Команда имеет шансы побороться за медали, но после перерыва сокрушительно проигрывает. Получает пять мячей, можно сказать, едва выйдя из раздевалки. Команда не имеет права так действовать после того, как игроки разъезжались на игры сборных. Потому что команда борется за медали. За медали нужно бороться, грызться. Неважно, в каком ты состоянии», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».