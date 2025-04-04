Гвардиола: двери «Манчестер Сити» открыты для Де Брёйне до конца его жизни

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уходе Кевина Де Брёйне. Ранее сегодня, 4 апреля, стало известно, что бельгиец покинет команду по окончании сезона.

«Его передачи, его голы, его видение ситуации при атаках — всё это так сложно заменить. Каждый может совершать яркие действия, но делать это столько лет и матчей… Вот что делает его уникальным. Его игра в течение последнего десятилетия была выдающейся. Мы выиграли множество трофеев, и он был причастен к каждому из них.

Кевин — часть «Манчестер Сити». Двери клуба открыты для него до конца его жизни, чем бы он ни хотел заниматься. Он часть семьи «Ман Сити», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.