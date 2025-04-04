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Эдуард Мор: для победы в РПЛ нужно много забивать, а у ЦСКА с этим проблемы

Эдуард Мор: для победы в РПЛ нужно много забивать, а у ЦСКА с этим проблемы
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что проблема с центральными нападающими не позволит ЦСКА бороться за чемпионство в текущем сезоне Российской Пермьер-Лиги.

«Мне нравится «ромб» в исполнении Николича, Пьянич сейчас хорошо уже смотрится в этом «ромбе». Но, опять же, проблема центрального нападающего, может быть, даже двух не позволит ЦСКА бороться именно за чемпионство. Для этого нужно матчи выигрывать и много забивать, а с этим у ЦСКА проблемы», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). ЦСКА — пятый (41). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».

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