Алдонин: не все молодые игроки справляются с чемпионскими амбициями в «Зените»

Бывший российский футболист Евгений Алдонин высказался о стратегии развития «Зенита», который делает ставку на легионеров.

«Сейчас время развивать своих футболистов. Но в «Зените» такая история, что бразильцы приезжают свежими и с большим желанием проявляют себя, однако мы видим, что с ними происходит через два-три года. Ответ лежит на поверхности. «Зениту» нужно воспитывать своих и давать шанс молодым, но не все справляются с чемпионскими амбициями клуба. В условном «Акроне» развивать молодёжь проще, ведь там можно доверить место в старте, нежели в «Зените». Согласен, что в любом случае нужно сейчас воспитывать молодёжь, пока нет лишнего давления», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.