Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 30-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025
Сегодня, 4 апреля, матчем «Райо Вальекано» — «Эспаньол» стартует 30-й тур чемпионата Италии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.
Расписание матчей 30-го тура Ла Лиги (время — московское):
4 апреля, пятница
- 22:00. «Райо Вальекано» — «Эспаньол»
5 апреля, суббота
- 15:00. «Жирона» — «Алавес»
- 17:15. «Реал» — «Валенсия»
- 19:30. «Мальорка» — «Сельта»
- 22:00. «Барселона» — «Бетис»
6 апреля, воскресенье
- 15:00. «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»
- 17:15. «Севилья» — «Атлетико Мадрид»
- 19:30. «Вальядолид» — «Хетафе»
- 22:00. «Вильярреал» — «Атлетик Бильбао»
7 апреля, понедельник
- 22:00. «Леганес» — «Осасуна»
Напомним, после 29 туров в чемпионате Испании лидирует «Барселона» (66 очков). На второй строчке — мадридский «Реал» (63 очка).
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