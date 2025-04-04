Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 30-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025

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Сегодня, 4 апреля, матчем «Райо Вальекано» — «Эспаньол» стартует 30-й тур чемпионата Италии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 30-го тура Ла Лиги (время — московское):

4 апреля, пятница

22:00. «Райо Вальекано» — «Эспаньол»

5 апреля, суббота

15:00. «Жирона» — «Алавес»

17:15. «Реал» — «Валенсия»

19:30. «Мальорка» — «Сельта»

22:00. «Барселона» — «Бетис»

6 апреля, воскресенье

15:00. «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»

17:15. «Севилья» — «Атлетико Мадрид»

19:30. «Вальядолид» — «Хетафе»

22:00. «Вильярреал» — «Атлетик Бильбао»

7 апреля, понедельник

22:00. «Леганес» — «Осасуна»

Напомним, после 29 туров в чемпионате Испании лидирует «Барселона» (66 очков). На второй строчке — мадридский «Реал» (63 очка).