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Рапопорт: «Зенит» достойно сыграл бы в Лиге чемпионов нынешним составом

Рапопорт: «Зенит» достойно сыграл бы в Лиге чемпионов нынешним составом
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Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Борис Рапопорт считает, что сине-бело-голубые достойно сыграли бы в Лиге чемпионов нынешним составом.

«Дзюба всегда высказывается довольно резко. Я считаю, «Зенит» сейчас сыграл бы достойно в Лиге чемпионов этим составом. Что касается отсутствия в команде своих воспитанников и малого количества россиян, это не очень хорошо. Каждый клуб сам определяет свою стратегию — за границей много команд, в которых играет мало местных ребят.

За последние годы я не вижу российских молодых футболистов, которые ярко бы себя проявили и могли бы заиграть в «Зените». В 90-е годы или в начале нулевых играла целая группа из сборной России: Быстров, Малафеев, Денисов, Кержаков и Аршавин. Сейчас таких нет. Им сложно конкурировать с приглашёнными иностранцами. Петербуржцы идут своим путём, выиграв уже шесть чемпионств подряд, и уверен, что возьмут золото и в этом сезоне», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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