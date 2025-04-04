Андрей Шевченко обвинил УЕФА в нежелании видеть украинцев в руководстве организации

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хочет видеть представителей Украины в руководстве по политическим мотивам. Ранее стало известно, что Шевченко не попал Исполнительный комитет УЕФА, набрав 15 голосов.

«Прежде всего, я в очередной раз хочу поблагодарить региональные ассоциации футбола и исполкома УАФ, которые выдвинули меня кандидатом в члены Исполнительного комитета УЕФА. Также благодарен нашей команде за эти два месяца кампании, а национальным ассоциациям — за возможность встретиться лично и пообщаться практически с каждым. Я получил много поддержки от коллег в борьбе за место в исполкоме. На протяжении всей жизни и карьеры я руководствуюсь главным принципом — спортивным. Привык бороться честно, открыто и прозрачно. Я из футбола и я о футболе. Однако, к сожалению, в последние дни мы получили определённые сигналы о том, что из-за политических аспектов Украину и меня лично не хотят видеть в руководящем органе УЕФА.

Это подтвердилось дальнейшими событиями на самом конгрессе. В связи с этим я искренне благодарен тем национальным ассоциациям, которые проголосовали за меня и за Украину. Ведь это было голосование не только за меня как кандидата, но и за всю нашу страну. Мы не изменим своей позиции и продолжим реформы в нашем футболе. Также мы и в дальнейшем будем вести международную коммуникацию в интересах нашего государства и футбольного сообщества», — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.