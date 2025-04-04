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Экс-игрок «Рубина» Деспотович: хочу вернуться в Россию, это моя цель

Экс-игрок «Рубина» Деспотович: хочу вернуться в Россию, это моя цель
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Бывший нападающий казанского «Рубина» и тульского «Арсенала» Джордже Деспотович рассказал, что хотел бы поиграть за российский клуб.

«Очень хочу летом вернуться в Россию. Предпочёл бы РПЛ, но разница с Первой лигой невелика. В ней сложности с тем, что вокруг футбола — например, много тратишь на дорогу, из-за этого нелегко», — приводит слова Деспотовича Sport24.

Напомним, летом 2018 года в качестве свободного агента Джордже перебрался из «Астаны» в «Оренбург». Затем, летом 2020 года, боснийский форвард стал игроком «Рубина», а зимой 2022 года по обоюдному согласию сторон покинул казанский клуб. Затем Джордже поиграл ещё за тульский «Арсенал», сейчас он представляет боснийский клуб «Борац». В общей сложности Деспотович сыграл за «Рубин» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. По информации интернет-портала Tranfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 400 тыс.

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