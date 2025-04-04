GdS: «Барселоне» интересен Мойзе Кин, сумма отступных за форварда — € 52 млн

«Барселона» проявляет интерес к 25-летнему форварду «Фиорентины» Мойзе Кину. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, сине-гранатовые рассматривают итальянского футболиста в качестве потенциальной замены для 36-летнего нападающего Роберта Левандовского. В контракте Кина прописана сумма отступных, составляющая € 52 млн. На игрока также претендуют неназванные клубы из чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне Кин принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.