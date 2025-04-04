Флик не считает «Барселону» и «Реал» единственными претендентами на победу в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, считает ли он свою команду и мадридский «Реал» единственными претендентами на завоевание титула испанской Ла Лиги в нынешнем сезоне.

«Нет. Ещё многое предстоит сделать, и я не думаю, что стоит говорить только о «Барсе» и «Реале», есть и другие команды, обладающие качеством», — приводит слова Флика Sport.es.

После 29 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 66 очков и занимает первое место. «Реал» заработал 63 очка после аналогичного количества матчей и располагается на второй строчке. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико» с 57 очками после 29 туров.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: