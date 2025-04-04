Луис Энрике: «ПСЖ» очень мотивирован выиграть Лигу 1 дома, перед своими болельщиками

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о возможном завоевании чемпионства в матче 28-го тура французской Лиги 1 с «Анже». Встреча состоится 5 апреля, в случае победы парижане досрочно станут чемпионами.

«Я повторю то, что уже говорил в последние несколько недель: мы практически чемпионы, но сезон в Лиге 1 закончится не завтра. Нам предстоит побить несколько рекордов. Так что мы постараемся быть максимально конкурентоспособными. Мы, конечно, отпразднуем титул с нашими болельщиками в конце игры, если сможем победить завтра. Мы очень мотивированы выиграть Лигу 1 дома, перед своими болельщиками. Это будет особенный момент, и мы хотим быть к нему готовы.

Есть рекорды, которые не интересовали меня до настоящего момента. Например, есть идея закончить этот сезон без поражений, что поможет нам лучше подготовиться к концу сезона», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.