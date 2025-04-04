УЕФА вынес наказание для Мбаппе, Рюдигера и Себальоса за их поведение в матче с «Атлетико»

УЕФА на официальном сайте сообщил о решении по дисциплинарному делу футболистов мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, Антонио Рюдигера и Даниеля Себальоса, которые ранее были обвинены в неподобающем поведении во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0 (4:2 пен.)).

Рюдигер оштрафован на € 40 тыс., Мбаппе — на € 30 тыс. Также оба футболиста получили дисквалификацию на один матч условно (в турнире под эгидой УЕФА). Она станет реальной в случае, если они вновь проявят неподобающее поведение в течение года.

Себальос получил штраф в размере штраф € 20 тыс., без дисквалификации.

Отметим, что изначально инспектор по этике и дисциплинарным вопросам также изучал поведение нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в указанном матче, однако в итоге против бразильского футболиста не было возбуждено дисциплинарное производство.

Ранее СМИ сообщали, что «Атлетико» направил в УЕФА жалобу на футболистов «Реала», приложив видеозаписи с их неподобающим поведением. На этих роликах Винисиус Жуниор, как и Рюдигер, показывал провокационные жесты болельщикам соперника. Мбаппе демонстрировал оскорбительные жесты в адрес игроков «матрасников».