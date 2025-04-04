Бейл — о мотивации игроков «Крыльев»: Радимов был прав, мы были слабыми, с пустым взглядом

Нидерландский легионер «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о разгромной победе в матче 22-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (5:1), а также рассказал об идее развесить в раздевалке интервью с критикой игроков клуба со стороны экс-футболиста Владислава Радимова.

— Трудный сезон, но матч с «Локомотивом» подарил надежду. За счёт чего удалось так хорошо сыграть с ними?

— Да, сезон действительно тяжёлый. У нас не так много очков, как хотелось бы. И хороших матчей было мало. Но на неделе перед матчем с «Локомотивом» мы много говорили, встречались с фанатами и попытались изменить подход. Меньше тактики — больше игры сердцем и душой. Сработало, и, надеюсь, мы продолжим в том же духе.

— Перед матчем с «Локомотивом» по твоей инициативе в раздевалке развесили распечатанное интервью Владислава Радимова, в котором он жёстко высказался об игроках нашей команды. Как это пришло тебе в голову? И как отреагировали одноклубники?

— Я просто смотрел в интернете новости про «Крылья» и наткнулся на это интервью. Для меня это было небольшим шоком, но в то же время осознанием — да, он прав: мы были слабыми, с пустым взглядом, и такого с нами происходить не должно. Я это понял и хотел, чтобы у всех в голове было то же самое, что и у меня. Поэтому я повесил интервью. Думаю, все всё правильно осознали — и доказали это в игре с «Локомотивом». Я доволен результатом, — приводит слова Бейла официальный сайт клуба.