Никита Хайкин рассказал, что у него есть паспорта России, Израиля и Великобритании

Вратарь норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассказал, что у него его паспорта России, Израиля и Великобритании.

«Я родился в Израиле, поэтому у меня есть паспорт. Я могу там жить. Почему я переехал туда играть в футбол? Я не считался там легионером. Мои бабушка и дедушка до сих пор живут в Израиле. Не нужен шенген, ты можешь спокойно путешествовать по Европе. И упрощённый процесс получения американской визы.

Я вырос в России и считаю себя русским, как ни крути. Для меня честь – иметь российский паспорт. У меня очень много родственников и друзей в России. Он даёт ощущение, что я русский. Но тебе не нужен паспорт, чтобы ощущать себя кем-то. Я прожил в России очень важный отрезок своей жизни.

Паспорт Великобритании я получил спустя 10 лет после начала жизни там. Я уехал из Англии и потому, что мне не давали разрешения играть там. И когда смог получить паспорт, все эти проблемы ушли на второй план. Стало намного больше возможностей.

Я планирую получать норвежский паспорт. Он мне нужен для того, чтобы жить в Норвегии спокойно и не думать о завтрашнем дне. Без трудоустройства в Норвегии я не могу жить тут больше трёх месяцев. Для нашей семьи это важно. Чтобы я мог жить тут на постоянной основе», — сказал Хайкин в интервью Нобелю Арустамяну для сериала «Западная трибуна» на Okko.

В сезоне-2024 Хайкин сыграл за «Будё-Глимт» 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч и пять раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

10 апреля «Будё-Глимт» сыграет с римским «Лацио» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы.