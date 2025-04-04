Рубен Аморим: не говорю, что «МЮ» выиграет титул в следующем сезоне, я не сумасшедший

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил вероятность победы «красных дьяволов» в следующем сезоне английской Премьер-лиги.

«Я не говорю, что мы выиграем титул в следующем году, я не сумасшедший. Просто хочу сосредоточиться на наших сильных сторонах, плюс привести в клуб одного или двух игроков, больших игроков. Я не могу сказать: «Через четыре года мы попробуем что-то сделать». Мы должны быть намного лучше. Это огромный клуб», — приводит слова Аморим журналист Лоури Уитуэлл в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент «красные дьяволы» с 37 очками в 30 играх занимают в турнирной таблице АПЛ 13-ю строчку.