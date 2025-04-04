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«Пари НН» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

«Пари НН» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ
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Сегодня, 4 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев (Волгоград). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Касимов – 24'    

Стартовые составы играющих команд:

«Пари НН»: Медведев, Магкеев, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Царукян, Тичич, Грулёв, Босельи, Весино.

«Оренбург»: Москвичёв, Татаев, Сидоров, Прохин, Касимов, Караташ, Рыбчинский, Башич, Савельев, Мансилья, Гюрлюк.

После 22 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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