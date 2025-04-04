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Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: прогресс Усмана Дембеле просто поразителен

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: прогресс Усмана Дембеле просто поразителен
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о прогрессе нападающего Усмана Дембеле в нынешнем сезоне. Всего в текущей регулярке в активе футболиста 32 гола и cемь результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

«Мы так много осуждали Дембеле. В прошлом году я говорил о том, каким замечательным он был для меня, и это без той статистики, которая есть у него сейчас. Любой болельщик готов заплатить за билет, чтобы увидеть его игру. Он может пробить с обеих ног, а ещё есть его глупости… Он играет великолепно, и для футболиста, который и так был силён, его прогресс просто поразителен», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

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