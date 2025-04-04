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«Динамо» продлило контракт с Александром Кутицким до 2029 года

«Динамо» продлило контракт с Александром Кутицким до 2029 года
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Московское «Динамо» в своём телеграм-канале объявило о продлении контракта с 23-летним опорным полузащитником Александром Кутицким до конца сезона-2028/2029. Предыдущее трудовое соглашение футболиста с бело-голубыми было рассчитано до лета 2026 года.

Кутицкий является выпускником академии «Динамо». В составе взрослой команды московского клуба он принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник сыграл 22 матча во всех соревнованиях, где забил гол и сделал результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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