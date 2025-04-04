Никита Хайкин раскрыл подробности своей зарплаты в Норвегии

Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин поделился размером своего заработка, а также рассказал, какие налоги он уплачивает в государственную казну Норвегии.

«Сейчас зарплата выросла колоссально. Любой норвежец может зайти онлайн и посмотреть, сколько я получил за прошлый год. Чуть меньше € 1 млн. В прошлом году я платил 52% налогов. Это необычные налоги, но… С учётом моего достатка мне приходится столько платить. В этом году мне понизили до 48%», — сказал Хайкин в интервью Нобелю Арустамяну для сериала «Западная трибуна» на Okko.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года и является четырёхкратным чемпионом страны. В сезоне-2024 Никита провёл 18 матчей за команду во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч и пять раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

10 апреля «Будё-Глимт» сыграет с римским «Лацио» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы.