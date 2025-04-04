Вратарь «Будё-Глимт» Хайкин рассказал о различии в менталитете россиян и норвежцев

Голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассказал о различии в менталитете российских футболистов и норвежских.

«Мне сделали пару раз замечание, что лучше не орать. Давай сделаем выводы. Например, проигрываем 0:1 после первого тайма. У нас начинают орать, бросать бутсы. Здесь абсолютно это не принято, такое не любят, не уважают. У них — абсолютное спокойствие и решение проблемы на месте. Окей, мы играем плохо, это факт.

Мы начинаем общаться. И даже тренер спрашивает у ребят, что мы можем сделать лучше. Он даёт своё мнение, мы — своё. И мы начинаем сходиться в них», — сказал Хайкин в интервью Нобелю Арустамяну для сериала «Западная трибуна» на Okko.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года и является четырёхкратным чемпионом страны. В сезоне-2024 Никита провёл 18 матчей за команду во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч и пять раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

10 апреля «Будё-Глимт» сыграет с римским «Лацио» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы.