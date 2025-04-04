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Анчелотти: «Реал» стал лучше в атаке благодаря Мбаппе, но в обороне есть проблемы

Анчелотти: «Реал» стал лучше в атаке благодаря Мбаппе, но в обороне есть проблемы
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что его команда не должна была пропускать четыре мяча в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (4:4).

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
01 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 4
ДВ
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 16'     1:1 Эндрик – 30'     1:2 Алаба – 72'     1:3 Оярсабаль – 80'     2:3 Беллингем – 82'     3:3 Тчуамени – 86'     3:4 Оярсабаль – 90+3'     4:4 Рюдигер – 115'    

«Учитывая нашу ситуацию в обороне, мы не заслуживали пропустить четыре мяча в матче с «Реалом Сосьедад». В нынешнем сезоне «Реал» стал более эффективным в атаке благодаря приходу Мбаппе, уже забившему 33 гола, но в обороне есть проблемы», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Нападающий Килиан Мбаппе присоединился к «Реалу» минувшим летом. За это время он принял участие в 45 матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

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