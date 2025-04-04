Анчелотти: «Реал» стал лучше в атаке благодаря Мбаппе, но в обороне есть проблемы

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что его команда не должна была пропускать четыре мяча в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (4:4).

«Учитывая нашу ситуацию в обороне, мы не заслуживали пропустить четыре мяча в матче с «Реалом Сосьедад». В нынешнем сезоне «Реал» стал более эффективным в атаке благодаря приходу Мбаппе, уже забившему 33 гола, но в обороне есть проблемы», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Нападающий Килиан Мбаппе присоединился к «Реалу» минувшим летом. За это время он принял участие в 45 матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

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Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо: