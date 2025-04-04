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«Зенит» объявил имя лучшего футболиста команды в марте

«Зенит» объявил имя лучшего футболиста команды в марте
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан признан лучшим футболистом сине-бело-голубых в марте. Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

В марте 23‑летний хавбек провёл пять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

В нынешнем сезоне Мантуан сыграл за «Зенит» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

В субботу, 5 апреля, «Зенит» на выезде сыграет с московским «Локомотивом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

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