Тренер «МЮ» Аморим рассказал о состоянии Майну и де Лигта в преддверии дерби с «Сити»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о состоянии полузащитника Кобби Майну и защитника Маттейса де Лигта в преддверии дерби с «Манчестер Сити» в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 6 апреля.
Англия — Премьер-лига . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Кобби возвращается к тренировкам, так что посмотрим и оценим его уже в этой игре. Конечно, он не сможет сыграть полный матч, ведь он долгое время не тренировался.
Я думаю, что у Маттейса [де Лигта] есть проблемы. У него что-то случилось во время последней игры, и мы должны это оценить. Думаю, остальные футболисты в норме», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.
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