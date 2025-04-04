Тренер «МЮ» Аморим рассказал о состоянии Майну и де Лигта в преддверии дерби с «Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о состоянии полузащитника Кобби Майну и защитника Маттейса де Лигта в преддверии дерби с «Манчестер Сити» в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 6 апреля.

«Кобби возвращается к тренировкам, так что посмотрим и оценим его уже в этой игре. Конечно, он не сможет сыграть полный матч, ведь он долгое время не тренировался.

Я думаю, что у Маттейса [де Лигта] есть проблемы. У него что-то случилось во время последней игры, и мы должны это оценить. Думаю, остальные футболисты в норме», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.