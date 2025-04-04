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Анчелотти высказался о грядущем «эль класико» в финале Кубка Испании

Анчелотти высказался о грядущем «эль класико» в финале Кубка Испании
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил, как он относится к болельщикам «Барселоны», крайне ожидающих матч со «сливочными» в финале Кубка Испании, который пройдёт 26 апреля.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Болельщики «Барсы» так сильно хотят сыграть с «Реалом»? Болельщики есть болельщики. Они могут высказывать своё мнение так, как им хочется. «Барселона» играет очень хорошо. Нужно уважать соперника, с которым ты встречаешься в финале. Я очень уважаю «Барселону», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

На стадии полуфинала Кубка Испании «Реал» победил «Реал Сосьедад» со счётом 5:4 по сумме двух матчей. «Барселона» с аналогичным счётом обыграла мадридский «Атлетико».

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