Филатов — о матче «Локо» с «Зенитом»: даже если не выиграем, будем бороться за золото

Член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что красно-зелёные останутся в чемпионской гонке, даже если не удастся обыграть санкт-петербургский «Зенит» в матче 23‑го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится в субботу, 5 апреля.

— Для «Локомотива» матч с «Зенитом» — главный этой весной?

— Мы же бы с ними и так бы играли, есть календарь. Так что для нас это обычная календарная игра, которая должна была состояться. Значит, будем играть.

— В случае победы можно будет сказать, что «Локомотив» всё ещё будет в чемпионской гонке?

— Конечно, будет. Даже если не выиграет, всё равно он будет участвовать в борьбе за золото.

— То есть ещё ничего не потеряно?

— Конечно, задачу усложнили. Но всё равно сдаваться не будем, — приводит слова Филатова «Матч ТВ».

После 22 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 46 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.