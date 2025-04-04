В «Велесе» высказались об истекающем контракте Ильи Кутепова

Президент «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом 31-летнего защитника Ильи Кутепова. Экс-игрок «Спартака» выступает за «крылатых быков» с сентября 2023 года.

«Обычно к концу сезона обговариваем, какие у кого планы. Продление контракта с Кутеповым зависеть от результатов сезона для «Велесе» и планов самого Ильи. В том году мы спокойно порешали всё после окончания сезона. Есть задачи клуба, и это важна в первую очередь для футболиста — будут они выполнены или нет. В длинную никто не загадывает, сейчас неправильно приставать к Илье с разговорами по этому поводу. Договориться сможем в любой момент. В конце концов, вдруг кто-то придёт из РПЛ или Первой лиги, насыпет денег. Такой момент тоже может быть, но сейчас это больше мои фантазии», — сказал Шиленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.