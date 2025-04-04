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Гвардиола ответил, сможет ли покидающий команду Де Брёйне сыграть на клубном ЧМ

Гвардиола ответил, сможет ли покидающий команду Де Брёйне сыграть на клубном ЧМ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, примет ли участие полузащитник Кевин Де Брёйне в клубном чемпионате мира — 2025. Сегодня, 4 апреля, 33-летний футболист объявил об уходе из стана «горожан» по окончании контракта, рассчитанного до 30 июня. Клубный чемпионат мира пройдёт с 15 июня по 13 июля.

«Это хороший вопрос, но я не знаю. Он должен принять решение.

Клубный чемпионат мира — это новое время для контрактов. Надеюсь, Кевин сможет продолжить играть в футбол в другом месте. Всё будет зависеть от контрактных рисков, связанных с его будущим.

Опять же, я не знаю. Клуб должен поговорить с ним, или Де Брёйне самому нужно сказать, чего он хочет. Первые три матча должны пройти до 30 июня, когда у Кевина закончится контракт. Но что будет после этого, если мы пройдём дальше, я не знаю», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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