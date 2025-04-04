Слишкович: если нужно мотивировать игрока премиальными, то лучше оставить футбол

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород».

— Для нас одинаково, что проиграть 1:5, что 0:1. Ты не получаешь никакие очки, а они нам очень важны. Мы приехали, чтобы здесь забрать три очка.

— Много разговоров, что эта игра едва ли не определяющая в текущей части сезона. Как это ощущается в команде? Может, двойные премиальные или какие‑то репрессивные меры?

— Если нужно мотивировать игрока премиальными, то лучше оставить футбол. Если ты последний в таблице и тебя нужно мотивировать, то никакие деньги тебе не помогут, — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

Встреча между «Пари НН» и «Оренбургом» состоится сегодня, 4 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев (Волгоград). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

После 22 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав 11 очков.