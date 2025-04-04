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Тренер «Пари НН» Гончаренко высказался о трёх поражениях команды без забитых мячей

Тренер «Пари НН» Гончаренко высказался о трёх поражениях команды без забитых мячей
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» рассказал, как в команде воспринимают три поражения без забитых мячей.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Касимов – 24'    

«Понятно, для нас это неприятная ситуация, что не можем забить и пропускаем, но тем не менее по качеству игры матчи были очень хорошими. Нам надо продолжать верить в то, что делаем: нагнетать, идти вперёд, хорошо обороняться, особенно при своих болельщиках.

Важны функции игроков, то, как мы атакуем и обороняемся. Исходя из того, что есть определённые проблемы с составом, решили выставить такой, тем более что ребята, которые выходят с первых минут, этого заслужили», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Встреча между «Пари НН» и «Оренбургом» состоится сегодня, 4 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев (Волгоград). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

После 22 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав 11 очков.

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